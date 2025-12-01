Morenistas fundadores quedan sin credencial

Morenistas fundadores quedan sin credencialMorenistas que militan en el llamado Partido Guinda, no están siendo convocados a esta campaña nacional
Militantes del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) con más de una década, quedan fuera de campaña de refrendo y credencialización.
Resulta que morenistas que militan en el llamado Partido Guinda, no están siendo convocados a esta campaña nacional.
A inicio de 2025, la presidenta del partido a nivel nacional, Luisa María Alcalde Luján, llamó a afiliarse y reafiliarse.
No obstante, militantes de larga data, fustigan el proceder de coordinador de Comités Territoriales, Juan Ermundo Sánchez, quién se mueve en las sombras.
Como una afiliación selectiva es considerada esta campaña en Río Bravo.
Alma Contreras, exregidora por Morena y miembro de Morena desde 2014, fustigó el proceder de Sánchez.
“Ahí andan credencializando pero a una ni la convocan, son Juan Ermundo (Sánchez) y Noé Zapata, lo que traen eso “, señaló. Contreras Lara reclamó que esta campaña no se haga con transparencia y una convocatoria abierta y transparente.
De acuerdo a la dirigencia nacional, esta campaña consiste en:
“En un proceso nacional de afiliación y credencialización a lo largo de 2025, bajo la campaña denominada “
‘Súmate, Somos Millones’.
‘Este proceso busca tanto afiliar a nuevos simpatizantes como refrendar la militancia existente, y se ha realizado de manera digitalizada”.
Pese a la declaración de intenciones, morenistas que incluso están desde la etapa de asociación política, previa al partido y que data de 2011, no saben a dónde acudir.