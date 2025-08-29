Sigue el Fondo Tamaulipas con oficina provisional

A medio año de que las oficinas de Fondo Tamaulipas se mudaron, aún continúan despachando el instalaciones provisionales.

Luego de que en el mes de marzo dejarán la ubicación de calle Quintana Roo con avenida Madero altos, zona Centro, FT sigue despachando en domicilio facilitado por particulares.

Las instalaciones nuevas no han sido autorizadas, por lo que los emprendedores que necesiten un micro-c rédito hasta 40 mil pesos deben acudir a:

Calle Insurgentes número 1003, colonia Cuauhtémoc, en horario de lunes a viernes de las 8:00 a las 16:00 horas.

Jessica García Camarillo, responsable de la oficina de FT en esta cabecera municipal, indicó que: