Polémico post de alcalde suplente

Revuelo causó este martes, lo que se apunta como una posible ruptura o distanciamiento del alcalde suplente con la actual administración local.

Daniel Moreno, quien en los últimos dos meses se había ausentado de los reflectores políticos, publicó un mensaje que indica va dirigido a sus hasta ahora aliados.

Fue en su página oficial de Facebook, la cual cuenta con 34 mil seguidores, que el edil suplente, expuso lo siguiente: "Buenos días hace rato me levanté y me quede pensando en esto:

"Yo creo que la cuesta de enero, se va a ir hasta Febrero y parece que se seguirá en marzo, veo a RB detenido, enojado, irritado, sucio y traicionado.

"¿No se como lo veas tu? por eso cuiden su $$$

Claro que la crisis es para la gente, ya que el virrey y PATRONES como se dicen ellos no se inmuta ni acongoja, esos siguen pegados a la ubre, así tengan que traicionar su ´Color, ideales, palabra y hasta a su equipo´. ¿O, no?", fustigó.

Moreno aprovechó su iteración en la red social, para rematar con lo siguiente:

" ´Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella´.

Joan Baez-. Buen Martes".

¿Qué dijo Daniel Moreno en su mensaje de Facebook?

Si bien el mensaje no tiene un destinatario en específico, todo apunta a un diferendo con el actual ayuntamiento.

Detalles sobre la crítica de Moreno a la administración local

La publicación ha generado diversas reacciones entre los seguidores de Moreno, quienes interpretan su mensaje como un llamado a la reflexión sobre la situación política actual.

Reacciones al mensaje del alcalde suplente sobre corrupción

El impacto de este mensaje podría influir en la dinámica política de Reynosa, especialmente en un contexto de creciente descontento social.