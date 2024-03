¡Hacinados!

Padres de familia reportan que alumnos menores de edad viajan en hacinamiento en transportes escolares, pues los estudiantes son apilados y viajan en condiciones de riesgo.

El Reglamento de Tránsito marca que los pasajeros no pueden viajar recargados en puertas o tapas de cajas, en caso de camionetas; no obstante, eso parece no importarle a los prestadores de este servicio.