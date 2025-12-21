Megafilas a Progreso, Tx. por funcionar una caseta

Nuevo Progreso, Tamps.- Megafilas son las que se vienen formando en el cruce del Puente Internacional fronterizo hacia los Estados Unidos conocido como las Flores en la comunidad de Nuevo Progreso, debido en parte a que solamente se encuentra en funciones una caseta de cobro.

Sumado a la temporada alta, y con motivo de las fiestas decembrinas, son también dos de los factores que se añaden a que se agudicen por un sin número de cuadras a todo lo largo de la avenida principal licenciado Benito Juárez.

Pero, en gran medida, dicho por los propios comerciantes que han solicitado a Caminos y Puentes Federales de Ingresos, la apertura de la otra caseta de cobro, pero no han tenido éxito, con todo y que se cuenta con un representante de la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo.

La ausencia, en muchas ocasiones, de los elementos de Tránsito, dan margen también a que se registren discusiones entre conductores que, con el afán de cruzar hacia el lado americano, buscan por las bocacalles penetrar a la fila principal.

No son solamente turistas que visitan Nuevo Progreso los que generan las filas, sino también de diferentes puntos de ciudades aledañas y del interior del país.