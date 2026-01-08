Premiarán agrónomos

El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Zona Norte de Tamaulipas, busca resaltar a los profesionales en este ramo que se han destacado durante el último año.

Fue el presidente de este colegio, José Luis Suárez Vera, quien hizo extensiva esta invitación a todos los agrónomos a participar en esta cruzada por hacer notorio el trabajo que desempeñan en las difíciles condiciones del agro actual.

¿Quiénes pueden postularse para la Medalla al Mérito Agronómico?

"A la comunidad agronómica, a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a las instituciones de educación superior, a los centros de investigación con actividades afines a la Agronomía, a las organizaciones de productores agrícolas y a la iniciativa privada, se les invita a proponer candidatos(as) en su calidad de agrónomos(as) a obtener la: Medalla al Mérito Agronómico 2026."

Acciones del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Tamaulipas

Esta iniciativa busca reconocer y dar visibilidad a los agrónomos que han realizado un trabajo significativo en el sector agrícola, promoviendo así la importancia de su labor en la sociedad.

Importancia de la Medalla al Mérito Agronómico para el sector

La Medalla al Mérito Agronómico es un reconocimiento que no solo honra a los agrónomos, sino que también fortalece la imagen del sector agrícola en la región, incentivando a más profesionales a contribuir al desarrollo del agro.