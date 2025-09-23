Renueva MC comité municipal en Río Bravo

En medio de un ambiente de entusiasmo y respeto se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva dirigencia municipal de Movimiento Ciudadano en Río Bravo. Dicho evento, celebrado durante el fin de semana, tuvo como resultado la consolidación de un equipo ciudadano comprometido con el desarrollo y la participación política de la comunidad.

En esta ocasión, Alma Donají Contreras Hinojosa fue designada como Coordinadora de Movimiento Ciudadano en el municipio de Río Bravo. Mientras que el comité municipal quedaría conformado de la siguiente manera:

Secretaría de Acuerdos: Javier Alejandro Zapata Morales

Operación política: Anwar Alejandro Vivián Peralta

Organización y Acción Ciudadana: José Guadalupe Romero Rodríguez

Mujeres en movimiento: Laura Lucero Guerra Alvarado

Difusión ciudadana: Heriberto López Quistián

Jóvenes en Movimiento: Alexandro Cano Contreras

El líder de la fuerza naranja en Tamaulipas, Roberto Lee, reconoció la participación de la ciudadanía que acudió al acto de toma de protesta de la nueva dirigencia naranja. Durante su mensaje, Lee destacó la importancia del compromiso político en beneficio de las y los riobravenses.

“El Movimiento ya llegó a Tamaulipas, entró por el norte y pisa fuerte en Río Bravo. Desde aquí vamos a cambiar Tamaulipas, de la mano de ustedes, caminando y escuchando a la gente, porque esta es la reconstrucción de nuestro estado”, concluyó.



