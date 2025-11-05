Superan matrimonios a los divorcios en Registro Civil

La Oficialía del Registro Civil en esta cabecera municipal emitió el informe mensual correspondiente a octubre del año en curso, donde por primera vez hay una gran diferencia entre matrimonios y divorcios, con saldo a favor de los casorios. Así lo informó el titular de la dependencia, Omar Borja, quien explicó que se emitió esta estadística correspondiente al décimo mes de este 2025, la cual se remite a la Dirección General del Registro Civil.

De acuerdo a los datos proporcionados por el funcionario estatal, a lo largo de octubre se realizaron los siguientes trámites de registro ante esa instancia de fe pública:

- Nacimientos: 147

- Divorcios: 39

- Defunciones: 49

- Matrimonios: 62

¿Cuál es el contexto de las estadísticas?

Borja también agregó que en consonancia con el Gobierno Humanista, que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, la transparencia rige el funcionamiento del Registro Civil. Destacó que por primera vez, en muchos años, se hacen públicos los costos de los trámites de actas o documentos, situación que anteriormente no se hacía del conocimiento de la comunidad.

¿Qué implicaciones tiene este informe?