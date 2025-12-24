Vuelven viral a mascota porcina

Porcino que podría ver sus últimos días en estas fechas decembrinas, fue captado de paseo en las calles de fraccionamiento Azteca acompañado de su humano, lo que generó ocasión para realizar memes.

Además las imágenes se hicieron virales en la red social de Facebook, en donde los ciudadanos opinaron, algunos con humor otros, residentes del fraccionamiento, no vieron gracia en las imágenes.

En el metraje se ve a un hombre mayor, vestido en camisa de manga larga a cuadros y pantalón color negro, gorra y tenis, el cual pasea a un cerdo de tamaño considerable, pero durante el trayecto, el porcino presenta algunos signos de no querer cooperar y desviar la ruta que le impone el hombre.

Algunos vecinos comentaron:

Ricardo García comentó "es un perro dálmata, ¿no ven las manchas o qué?"; otro comentario fue el de la joven China Almanza, quien expresó

"Lo anda despidiendo, a pasear su último recorrido porque ya el 24 lo harán carnitas".

Juan José Alfaro Treviño, opinó que "dos cosas: o es su amigo fiel y lo sacó a pasear o va a haber chicharrones y carnitas";

Cinthia Lizeth Zárate, dijo sobre la pintoresca postal:

"Le anda dando su última caravana antes de irse".

Otro opinión, aún más irónica, fue la de Gabriel Peña Castillo: "en la Azteca no tenemos de esos, se ve que nunca han venido a la Azteca; además esa calle sí está bien arreglada, en la Azteca tenemos puros cráteres en las calles principales", sentenció.



