Rescatan PCyB can emparedado... huyó de pirotecnia

Elementos de Protección Civil y Bomberos, rescataron a mascota canina, la cual quedó emparedada en entre dos propiedades, luego de huir por temor a la pirotecnia.

¿Cómo ocurrió el rescate del perro emparedado?

Este incidente se dio en la inmediaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicio 73 (CBTIS 73), en donde vecinos se percataron de los lamentos del perro.

De inmediato se dio el llamado de auxilio a la heroica corporación, acudiendo efectivos para recuperar a la inocente mascota.

Acciones de Protección Civil en el rescate

Fue la ciudadana Carmen Ávila, quien reportó el hecho, logrando acudir a tiempo los rescatistas para salvar la vida del can.

Este caso es el primero que se reporta oficialmente por la dependencia, en donde mascotas domésticas, sufren pánico y ansiedad por la detonación de fuegos artificiales.