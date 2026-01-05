Buscan a mujer

Mujer que presenta afectación neurológica a causa de lesión cerebral, fue localizada luego de un par de días extraviada en esta cabecera municipal, informó durante el fin de semana la familia.

Maritza López, es la joven hija de la paciente, quien había dado la voz de alerta para encontrar a su progenitora, quien sufre TBI, el cual es descrito como "Lesión Cerebral Traumática" por la medicina.

"Esta es mi mamá, se llama Lorena y aún no ha regresado a casa. Mi mamá a veces camina por la calle con una silla de ruedas con una mochila. Es muy platicadora pero sufre de TBI.

"Esto le afecta bastante y se confunde mucho. Confunde la realidad con alucinaciones turbias. Puede ser muy insistente a veces pero es buena persona.

"A veces usa una chamarra gruesa negra. Si la ven por favor no duden en comunicarse", fue la petición.

Gracias a que amigos, familiares y comunidad en general se unieron a esta causa, finalmente se logró dar con el paradero de la paciente, quien debido a su condición neurológica, le era imposible recordar el camino de regreso a casa.



