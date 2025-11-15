Queda Río Bravo sin marcha Generación Z

La tan publicitada marcha de la Generación Z o también llamada Movimiento del Sombrero, no se efectuará en Río Bravo a diferencia de otros municipios de la entidad o la nación.

Esta manifestación en la que se pretende exigir mayor seguridad al Gobierno de México, a nivel nacional está siendo convocada por partidos políticos como el PAN y PRI, así como entes relacionados con sendos institutos políticos.

Igualmente el denominado "Movimiento del Sombrero" encabezado por simpatizantes del asesinado alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, habían estado llamando a marchar en las diversas ciudades del país.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

No obstante, de última hora, la viuda y ahora alcaldesa de Uruapan por designación del Congreso de Michoacán, Grecia Quiroz, se deslindó de dicha convocatoria.

A nivel local, se consultó a las dirigencias tanto del PAN, como del PRI, para conocer si Río Bravo contaría con una expresión en este sentido, pues la cita a nivel nacional es este 15 de noviembre a partir de las 14:00 horas.

Se consultó a la dirigencia local del PAN, la cual es presidida por el recién electo líder Jeankarlo Cárdenas Núñez, la cual no confirmó participación alguna, esto como instituto político.

Por su parte se inquirió al secretario técnico del PRI Tamaulipas, para conocer si el tricolor se suma este sábado marcha a la convocatoria nacional para manifestarse contra la inseguridad.