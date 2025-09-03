Dejan dragadoras fango en caminos

Maquinaria pesada que realizó trabajos de desazolve en dren Río Bravo, dejó obstruido un camino de uso de familias.

Residentes de colonia ampliación Benito Juárez, reprocharon que las acciones de los operadores de máquinas que drogaron el caudal séptico.

Sí bien estas acciones fueron hace algunos meses, las consecuencias siguen vigentes.

Fue la vecina Rosa Cháirez, quien puso de relieve está situación que se presenta en esa zona federal.

El tramo afectado está enclavado en la III Unidad del Distrito 025.

"A las autoridades correspondientes: a más de un mes que esta calle a un lado del dren está tapada por toda la tierra que sacaron de ahí.

"Solamente lo aventaron, la calle que sirve de acceso a estudiantes de la telesecundaria y la primaria que están en la colonia Integración Familiar obstruida.

"Ya hasta un mueble dejaron ahí", fustigó la jefa de familia, quien pidió ayuda a Servicios Primarios para retirar las toneladas de azolve y limo.