Vigilan policías solo en el día

Ante la serie de asaltos y balaceras que se registran por la carretera Río Bravo-Reynosa, a la altura del ejido Palo Blanco, fuerzas del orden incrementan vigilancia, pero solo durante el día.

La presencia de las diferentes corporaciones, tanto de la Guardia Nacional, Estatal, y Milicia, se puede ver más durante las horas del día, que en cierta forma han contribuido a que se frene un poco los hechos delictivos.

Más, sin embargo, son en horarios claves cuando se transportan a cientos de obreros que trabajan en maquiladoras de Reynosa, y empleados en general que se trasladan a sus fuentes de trabajo, cuando se requiere de mayor vigilancia.

Es tramo carretero en el que, con el paso del tiempo, se han propiciado un sin número de hechos violentos que han afectado a conductores en general.