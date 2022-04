Mantienen alto precio de los combustibles

"Nosotros no podemos reducir el costo por litro a como estaba antes porque la estamos adquiriendo más cara, entonces eso representaría grandes perdidas".

Concluyó manifestando que aún y cuando lo dijo el presidente de la república mientras a ellos no se les comunique de manera oficial, no pueden dar marcha atrás, sin embargo, no descartó la posibilidad de que el comunicado por parte de Pemex lo puedan estar recibiendo el mismo lunes por la noche o bien la mañana del martes, para entonces sí regresar a los precios de antes por litro.