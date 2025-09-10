Tamaulipas

Contabilizan 250 climas rehabilitados

El programa de mantenimiento de climas artificiales en escuelas públicas impulsa un entorno educativo más saludable y confortable.
  10 / Septiembre / 2025
Programa de mantenimiento de climas artificiales, contabiliza 250 unidades.

Luego de iniciar programa de mantenimiento de climas artificiales en planteles públicos, alumnos han podido sortear el verano. Sobre este proyecto enfocado a la educación oficial, el director de la dependencia, Eliud Herrera Sánchez, hizo una invitación a que más escuelas se sumen.

La Dirección de Educación indicó que se han sobrepasado los dos centenares de unidades objeto de mantenimiento y rehabilitación.

"Las directoras y directores de algunas escuelas públicas de Río Bravo expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado a través de la Dirección de Educación Municipal.

El programa de mantenimiento y lavado de aires, que inició en noviembre pasado, ha beneficiado a un gran número de escuelas, con más de 250 aparatos lavados hasta la fecha.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad educativa, ya que contribuye a mejorar las condiciones de los espacios escolares y a garantizar un ambiente saludable para los estudiantes", refirió Herrera Sánchez.

Este programa de limpieza inició en la Escuela Primaria Hermenegildo Galeana de la colonia Integracion Familiar, y ya tiene un sinfín de instituciones beneficiadas.

