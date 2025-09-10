Contabilizan 250 climas rehabilitados

Luego de iniciar programa de mantenimiento de climas artificiales en planteles públicos, alumnos han podido sortear el verano. Sobre este proyecto enfocado a la educación oficial, el director de la dependencia, Eliud Herrera Sánchez, hizo una invitación a que más escuelas se sumen.

La Dirección de Educación indicó que se han sobrepasado los dos centenares de unidades objeto de mantenimiento y rehabilitación.

"Las directoras y directores de algunas escuelas públicas de Río Bravo expresaron su agradecimiento por el apoyo brindado a través de la Dirección de Educación Municipal.

El programa de mantenimiento y lavado de aires, que inició en noviembre pasado, ha beneficiado a un gran número de escuelas, con más de 250 aparatos lavados hasta la fecha.

Esta iniciativa ha sido bien recibida por la comunidad educativa, ya que contribuye a mejorar las condiciones de los espacios escolares y a garantizar un ambiente saludable para los estudiantes", refirió Herrera Sánchez.