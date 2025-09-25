Atiende Comapa tubería colapsada

Cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado atendieron problema de tubería y pozo colapsado por el paso de los años al concluir la vida útil.

El hecho ocurrió por la brecha 115 con Coahuila Norte, en donde dieron inicio a las labores de sustitución y rehabilitación de la tubería y pozo derrumbado.

Participan cuadrillas del organismo operador, con el equipo necesario para llevar a cabo las maniobras que permitan reemplazar la tubería.