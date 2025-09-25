Atiende Comapa tubería colapsada

Atiende Comapa tubería colapsadaAcciones de sustitución y rehabilitación de tubería y pozo realizadas por el organismo operador para garantizar funcionamiento del sistema de drenaje.
Cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado atendieron problema de tubería y pozo colapsado por el paso de los años al concluir la vida útil.
El hecho ocurrió por la brecha 115 con Coahuila Norte, en donde dieron inicio a las labores de sustitución y rehabilitación de la tubería y pozo derrumbado.
Participan cuadrillas del organismo operador, con el equipo necesario para llevar a cabo las maniobras que permitan reemplazar la tubería.
Refiere el gerente general, y personal que lo acompañaron en la supervisión de los trabajos, que estas acciones forman parte de los mantenimientos correctivos a efecto de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje a la población en general.
EL MAÑANA RECOMIENDA