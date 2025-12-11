Queman canchas de fútbol

Tras reportar a Servicios Primarios que el campo de fútbol del fraccionamiento requería mantenimiento y no ser atendidos, vecinos tomaron medida radical.

Se trata de la cancha de balompié ubicada en el fraccionamiento Fidel Velázquez, la cual presentaba maleza y el pasto de campo bastante crecido.

¿Cómo ocurrió la quema del pasto en la cancha?

Debido a que jugadores de esa disciplina deportiva querían hacer uso de la cancha, optaron por una medida que causó polémica: Prendieron fuego al pasto para erradicar la maleza y poder hacer uso de la cancha.

Fue la vecina Alma Rivera, quien alertó sobre esta acción de los usuarios de esas instalaciones. "Así quedó el campo de futbol a un lado de la Fidel Velázquez. "Se ahorraron la cortada del césped", dijo en tono de ironía.

Impacto en la comunidad tras la acción de los vecinos

Sí bien con esta medida se erradicó el exceso de yerba, no se podrá usar de forma inmediata la superficie en alusión. Lo cierto es que nuevamente quedó en evidencia la falta de atención a los lugares de esparcimiento familiar.