Protestan contra presuntos abusos de la Guardia Estatal en Río Bravo

Nuevo Progreso, Tam.

Vecinos y jefes de familia se concentraron la noche del lunes en las letras monumentales de la villa de Nuevo Progreso para manifestar su inconformidad por presuntos abusos cometidos por elementos de la Guardia Estatal.

Durante la madrugada de este martes 9 de septiembre, los inconformes bloquearon la autopista Matamoros–Reynosa a la altura de las casetas de cobro de la villa.

La convocatoria se realizó a través de redes sociales, donde se llamó a los ciudadanos que han denunciado supuestos actos de corrupción a reunirse en la intersección de la avenida Juárez con avenida Las Flores.

La joven Isabel Farías, quien estuvo en el lugar, señaló: "La gente está alborotada en las letras, estamos en contra de los estatales. Ya es hora de que suelten al pueblo, muchos se quejan de que les quitan dinero por nada".

La presencia de manifestantes aumentó conforme avanzaba la madrugada del martes, principalmente sobre ambos lados de la avenida Benito Juárez.

Hacia las 23:00 horas del lunes, el incidente ya había sido notificado a la Secretaría General de Gobierno en la capital del Estado, confirmó una fuente consultada. Minutos más tarde se registró una confrontación verbal entre los protestantes y los elementos de la Guardia Estatal, situación que escaló rápidamente.

Finalmente, los civiles tomaron tracto camiones y bloquearon la carretera de cuota en las primeras horas de este martes, lo que motivó la intervención de la Guardia Nacional, división Caminos.