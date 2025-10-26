Llega temporada de mandarinas pero a 125 pesos el kilo

Durante octubre, arriban a la zona ciertas frutas de temporada, entre ellas una infaltable en el altar de Día de Muertos y las próximas posadas: las mandarinas.

Resulta que este cítrico, el cual es uno de los de mayor tradición durante el otoño e invierno, se vende en esta localidad, en hasta 124.90 pesos el kilo, lo que representa hasta más de un 100 por ciento de lo que habitualmente se oferta.

En supermercados de esta cabecera municipal, la mandarina se ostenta con precios mayores a otros frutos como el aguacate, manzanas importadas e incluso peras o kiwis.

¿Cuál es el precio promedio de la mandarina?

De acuerdo a la información oficial de la Profeco, el año pasado, el precio en promedio que ostentaba la mandarina es el siguiente:

"En atención a los comentarios de las personas consumidoras, Escalante Ruiz indicó que este monitoreo fue especial y se detectó que el precio promedio nacional de la mandarina fue de $49.17 pesos por kilo".

Este monto aplicó para el mes de octubre de 2024, por lo que en comparación con este 2025, en Río Bravo, el precio va más allá del doble, siendo la fruta más cara de la temporada.

"De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante la semana última de septiembre, el kilo más caro se vendió en a 89.90 pesos" en su monitoreo nacional, no obstante en esta cabecera municipal, el precio rebasa por bastante esa cifra.

¿Cuáles son las causas del incremento?

La Profeco identificó entre las causas del abrupto incremento:

Sequías prolongadas que redujeron la cosecha local.

Importaciones desde Chile para cubrir la demanda, donde la fruta es más grande y de color naranja intenso.