Abordan autoridades caso de tortura infantil

Tras escándalo de presunto caso de tortura infantil, las autoridades en la materia confirmaron que ya están abordando el caso.

Todo empezó cuando el pasado lunes 23 de septiembre, padres de familia de forma anónima denunciaron esta situación en redes sociales.

Se trata de una niña de ocho años de nombre Luna "N", quien cursa su educación primaria en la Escuela de Recursos Hidráulicos.

"La compañera de mi hija le contó a ella y a una maestra que el esposo de su mamá le pega con el puño y le hace cosas y tiene miedo de decírselo a su mamá.

El director ya está enterado, ocurrió ayer (lunes) pero el director no hizo nada, sí habló con el señor pero lo dejó ir con la niña.

La niña llegó con un ojo morado y ninguna autoridad le habló, al padrastro le toca ir por ella, es una niña de 8 años", dijo la madre de familia Ana "N".

Al ser consultada, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Martha Escalón Martínez, dijo:

"Ya está reportado a la Procuraduría de Atención de los Niños y Adolescentes".

Por su parte, la psicóloga del Instituto Municipal de la Mujer, Berenice Hernández, dijo que se contempla brindar ayuda a la madre ante esta difícil situación, con terapias si es posible.

Lo cierto es que solo las autoridades ministeriales pueden desentrañar este caso y deslindar responsabilidades.

Por su parte, el titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor, Jesús Garza Alvarado, informó que: