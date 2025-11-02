Solicitan desmonte en cruces y entronques viales por accidentes

Algunos cruces y entronques viales, se han convertido en un riesgo para automovilistas, motociclistas e incluso ciclistas y peatones, debido a que la visibilidad es obstruida por maleza.

Entre las vialidades que más presentan esta problemáticas, se encuentran sobre todo avenidas como la Madero oriente; Sonora; Las Torres principalmente.

También algunas brechas como lo son la 112, o bien calles como la México que corre paralela al libramiento de tráfico pesado, son claros ejemplos de este inconveniente.