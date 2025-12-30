Cierran año en el olvido

Habitantes del fraccionamiento Conquistadores despedirán el año nuevo entre el lodazal y gran cantidad de baches de todos tamaños, cuya situación se torna peligrosa ante la falta de luminarias y cuando se registran las precipitaciones pluviales.

¿Qué problemas enfrentan los habitantes de Conquistadores?

Residentes de ese asentamiento, como don Pablo y doña Julia, expresaron su hartazgo y desesperación ante el problema que están padeciendo desde hace más de un año, fácilmente, y que, conforme pasa el tiempo, empeora. "Nosotros teníamos la esperanza de que, con eso de que andaban pavimentando calles en la zona centro de la ciudad, y algunas colonias, nos tocara el turno, pues, las calles por acá están de pesadilla, pero desgraciadamente nadie ha volteado a vernos".

Impacto de la falta de mantenimiento en las calles

Arterias, como la Basco Núñez de Balboa, y la mayor parte de las laterales que colinda con la Río Usumacinta, se encuentran en muy mal estado, ya que, en la mayor parte, cuando llueve, el agua se estanca en los baches, y los pozos cada vez son más grandes. En una buena parte de las calles ya no queda pavimento, solo gravilla y vestigios de asfalto por donde alguna vez se podía transitar, sin miedo, sin temor a dejar el cárter o parte de la suspensión.