Captura en EE. UU. a maestro municipal con pornografía infantil

Nuevo escándalo sacude a las filas de servidores públicos en Río Bravo, ahora con la detención de maestro municipal en la Unión Americana.

Se trata de un maestro de la Casa del Arte, el cual se encuentra sujeto a proceso en Estados Unidos.

Este grave escándalo golpea a la comunidad artística de Río Bravo tras revelarse que Juan Eliud "N", profesor de danza de Casa de Arte municipal, enfrenta un proceso judicial en el vecino país.

Lo anterior bajo acusaciones de transportar pornografía infantil.

Según documentos oficiales de la Corte del Distrito Sur de Texas, el caso quedó registrado con el número 7:25-MJ-1911-1, que data del 11 de agosto de 2025.

En la denuncia se establece que el maestro, originario de México y nacido en 1996, habría violado el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A(a)(1), que sanciona la transportación de pornografía infantil en comercio interestatal o internacional.

El hecho señalado ocurrió el 10 de agosto de 2025 en el condado de Hidalgo, Texas, según lo asentado por la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Annette C. Allison, y aprobado por el juez magistrado Scott Hacker.