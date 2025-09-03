Arrestan en Texas a profesor de Río Bravo por caso de contenido ilícito con menores

Río Bravo, Tam.- Un maestro de la Casa del Arte de Río Bravo fue detenido en Estados Unidos. Juan Eliud "N", profesor de danza municipal, enfrenta un proceso judicial por presunto transporte de material ilícito relacionado con menores de edad.

De acuerdo con documentos oficiales de la Corte del Distrito Sur de Texas, el caso quedó registrado bajo el número 7:25-MJ-1911-1, con fecha del 11 de agosto de 2025. La denuncia señala que el maestro, originario de México y nacido en 1996, habría violado el título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 2252A(a)(1), que sanciona la transportación de contenido prohibido en comercio interestatal o internacional.

El hecho habría ocurrido el 10 de agosto de 2025 en el condado de Hidalgo, Texas, según lo reportado por la agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Annette C. Allison, y aprobado por el juez magistrado Scott Hacker.