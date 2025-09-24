Esperan las cuentas en telesecundaria

Luego de que se reanudaran las clases en la Telesecundaria Patricio González Almaguer en el ejido Ebanito Nuevo, tras llegar a un acuerdo con supervisor de zona escolar, ahora esperan que finalmente la directora rinda cuentas claras.

Durante la reunión, además de que signaron el compromiso de que ya no regresará la directora como tal al frente del plantel, otra de las peticiones es que rindiera cuentas claras antes de marcharse.

Y es que resulta que durante varios años, según revelaron al respecto, se le hizo entrega de recursos monetarios para mejoras de la secundaria, pero la realidad es que no se vio nada de eso.

Esperan que la maestra, Brenda Briseño Delgado, deje en claro el manejo de los dineros, reclamos a los que se sumaron en su momento tanto el delegado del ejido y la comisariada.