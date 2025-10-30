Sobreviven madre y niña embestida del tren en Río Bravo

Madre de familia y su pequeña hija, sobrevivieron a un brutal encontronazo con el tren, en incidente ferroviario que tuvo lugar la mañana de este jueves.

Poco antes de las 9:00 horas, vecinos de las colonias Roberto Guerra y Ferrocarril 2, reportaron a los números de emergencia, que una mujer y una niña, habían sido impactadas por el ferrocarril.

Fue en el cruce de la avenida Coahuila con calle Vicente Guerrero en Río Bravo, en el cual se suscitó esta colisión, en donde el coche y las ocupantes, fueron impactados en la parte anterior de la unidad.

Como resultado, el auto fue proyectado de tres a cuatro metros, terminando cerca de un puesto de segunda mano, pero con madre y niña, sin lesiones graves.

Al sitio acudieron elementos de Tránsito municipal, para tomar conocimiento de los hechos, en donde se desconoce el tipo de locomotora y su numeración, debido a que la caravana ferroviario, siguió con su curso.

El auto implicado, es un Chrysler PT Cruisier, color negro, sin placas de circulación, de dos puertas y convertible, el cual terminó con la parte frontal destrozada.

Con el apoyo de una grúa, el coche fue remitido al corralón oficial, mientras que madre e hija fueron conducidas a la delegación vial, en donde esperarían a sus familiares, además de conocer el resultado del peritaje de Tránsito.