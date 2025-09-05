Se suma iglesia a celebraciones de independencia

Como parte de lo que es el mes de las fiestas patrias que nos identifican como mexicanos, ahora se ha sumado el clero con iluminación de colores de nuestro emblema nacional.

Es en la parroquia San Juan de los Lagos donde, como parte de los festejos, fueron colocadas en la parte exterior luces que forman parte de los colores de la Bandera Nacional.

Ha sido tomado con gusto por la grey católica el hecho de que en las iglesias se sumen a los festejos nacionales de esta manera.

Le da un colorido especial a lo que es la rotonda Miguel Hidalgo por las noches, llamando la atención de quienes gustan salir a caminar, más en fin de semana entre los jóvenes y adultos que suelen dar el "rol".