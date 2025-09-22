Un martirio viajar a Nuevo Progreso

Nuevamente, las lluvias de este domingo 21 de septiembre evidenciaron el estado de abandono en los caminos rurales.

Las brechas que llevan a Nuevo Progreso están intransitables, según reportan los afectados, quienes muestran vehículos atascados en el camino rumbo al ejido Río Rico.

Justino Santana, uno de los moradores, alertó sobre esta situación.

Otra ciudadana, Beatriz Martínez, reclamó:

"Y el delegado, como siempre, solo cobra de encorbatado, ni arregla el bordo ni hace nada, solo cobra y se echa a la bolsa lo del pantalón."

Calles de pesadilla también se hicieron evidentes en la cabecera municipal, como la brecha 115.