Destruyen lluvias edificios públicos

Las lluvias que se suscitaron desde la mañana de este miércoles y se prolongaron hasta la tarde, dejaron en evidencia que la falta de mantenimiento a importantes dependencias.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las precipitaciones que se dieron este día, se deben a los siguientes factores:

"Al frente frío núm. 16 será reforzado por una masa de aire polar, por lo que se desplazará sobre el noreste y oriente del territorio nacional, y en interacción con un canal de baja presión sobre el suroeste del golfo de México y el sureste mexicano", precisa el SMN.

Estos factores "ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán", precisa la dependencia de Conagua.

¿Qué ocurrió?

Las consecuencias no se hicieron esperar como en Palacio Municipal, en donde quedaron en evidencia filtraciones de agua de lluvia hacia el interior.

Esta situación se presenta principalmente en el área de las escaleras principales del recinto sede del ayuntamiento, en donde el goteo muestra la falta de mantenimiento.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Igualmente en la antesala de Cabildo, se aprecian fallos y vicios ocultos que también facilitan que el agua pueda trasminar y afectar la edificación, la cual es un añadido del año 2009.