Ante la falta de maestros: Pide alcalde atención a las escuelas

Ante la falta de 80 maestros y 20 intendentes, hace un llamado enérgico el Gobierno municipal a la Secretaría de Educación Pública federal y del estado para que atiendan las deficiencias que se presentan de personal académico e intendencia, que atañen a gran cantidad de escuelas públicas en la ciudad.

Es el presidente municipal, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien acompañado por los secretarios de Educación, el profesor Nicolás Romero Reyna, y el director, el maestro Eliud Herrera, envió mensaje explícito subrayando que, "Nuestros niños y jóvenes merecen una educación digna de calidad, pues aquí en el municipio tenemos más de 80 solicitudes de maestros que no hay al frente de los grupos escolares, así como de 20 intendentes".

Y prosiguió: "Nosotros, haciendo un esfuerzo, los apoyamos con 20 profesores y 10 intendentes, pero ya no podemos; creemos que la responsabilidad recae en las secretarías de Educación del estado y federal, lo cual no puede continuar; por eso nuestro llamado enérgico, porque los niños y jóvenes de Río Bravo se están quedando sin educación".

Cuestionó el por qué no les ponen atención, que quizá se deba a que no pueden, no quieren, y entonces ¿que pasó con el presupuesto...? "Por eso necesitamos la atención aquí en Río Bravo para que esas plazas sean cubiertas ya".