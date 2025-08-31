Espera un milagro para salvar vida de jovencita

Jovencita residente de esta cabecera municipal, enfrenta grave trance que afecta su salud y su vida, por lo que amigos, familiares y compañeros lanzan un llamado a la comunidad para solidarizarse con esta adolescente.

Con apenas 18 años, Samantha Michel Bolaños Alejandro enfrenta la lucha más dura de su vida, ella se encuentra en estos momentos postrada en cama, esperando un milagro y el respaldo los riobravenses.

La joven permanece internada en el Hospital de Especialidades 270 del IMSS en Reynosa, tras haber sido sometida a una delicada cirugía de emergencia debido a una grave infección en el colon.

Lo que inició como una apendicitis se complicó con una peritonitis y posteriormente con una perforación intestinal que ha puesto en riesgo su vida.

Hoy, su familia clama por ayuda y señala que la falta de insumos y la atención insuficiente dentro del hospital han agravado aún más la situación.

Sus padres, con la voz entrecortada por el dolor, suplican el traslado urgente de Samantha a un hospital en Monterrey, donde cuentan con los especialistas y recursos necesarios para salvarla.

"Sólo queremos que tenga la oportunidad de vivir", comentó Abigail Anaya, familiar de la paciente, quien junto con sus seres queridos expresan con fe y esperanza, mientras no se cansan de pedir la intervención inmediata de las autoridades.

Para apoyos o donativos, en el perfil de Facebook de la joven "Abigail Anaya".

La comunidad de Río Bravo se ha unido en oración, acompañando a la familia Bolaños Alejandro en este momento tan difícil, recordando que cada día cuenta y que la vida de una joven llena de sueños depende de una decisión pronta y humana.