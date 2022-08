Atienden llamado a detección de cáncer

DATOS

Datos recabados por el reportero al ser abordada al respecto la enfermera especialista Concepción Morales, y todo el equipo del Seguro Social que participan, dejan ver que se ha tenido una gran respuesta por parte de las derechohabientes, y que las personas que están siendo atendidas es porque se apuntaron desde inicios y durante lo que va del mes.

"Aquí las estamos atendiendo sólo a población afiliada al Seguro Social, cuya edad oscile entre los 40 a los 69 años de edad, y para ello deben llevar consigo como requisitos la tarjeta de citas y una copia de la credencial de elector"

"Aquí las estamos atendiendo sólo a población afiliada al Seguro Social, cuya edad oscile entre los 40 a los 69 años de edad, y para ello deben llevar consigo como requisitos la tarjeta de citas y una copia de la credencial de elector".

La unidad se encuentra en funciones en la parte trasera del patio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y deben llenar un formato que ahí mismo se les proporciona, y aunque todo es mediante cita, si la persona acude por que se entera en esos momentos, también se le agenda.

Permanecerá hasta el próximo viernes y tiene capacidad para unos 500 exámenes, se encuentra operando a partir de las 9:00 a las 14:00, y de las 15:00 a las 19:00 horas.

Aclaró que la prueba se realiza a quienes durante dos años no se han realizado la prueba, no antes, es decir que sí hace un año o más ya se la efectuó, no es necesario.

Al llegar se les atiende y ayuda en el llenado del formato a través de mesas de atención.

Horario