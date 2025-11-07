Dren fluvial en el olvido

Se mantiene cero coordinación entre la Comisión Nacional del Agua y autoridades locales en lo que son los trabajos de limpieza del dren Río Bravo en sus más de 7 kilómetros que atraviesan la ciudad.

A pesar de que aumentan las posibilidades de precipitaciones pluviales conforme se acerca la temporada invernal, es fecha en que el dren permanece totalmente enmontado.

¿Qué ocurrió?

En años anteriores se mantenía una estrecha colaboración de trabajo entre la CNA y autoridades locales, al coordinarse en cuanto a las labores de limpieza. Generalmente, la Conagua, con el apoyo de módulos de riego y la SRL, aportaban la maquinaria, mientras que el municipio el combustible y personal operativo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?