Derrapa jovencita en moto y embiste abuelito que cruzaba la calle en Río Bravo

Fuerte accidente que dejó como saldo dos lesionados, tuvo lugar la noche del miércoles, cuando una joven motociclista, perdió el control de su unidad tras derrapar, impactando a un adulto mayor que intentaba cruzar la calle.

Transcurrían las 20:15 horas, cuando se reportó que sobre avenida Madero, a la altura de la zona Centro, una joven había caído de una motocicleta, pero al llegar el auxilio, el caso resultó ser aún más grave.

Fue en el tramo entre las calles 5 de Febrero y 16 de Septiembre, en donde se suscitó este grave hecho de vialidad, cuando la joven, a bordo de una moto de la marca Vento, color negro con rojo, circulaba de oriente a poniente.

En el trayecto en mención, por alguna razón derrapó y se precipitó al pavimento, pero también embistió al adulto mayor, siendo ambos atendidos por paramédicos de Cruz Roja.

Las dos lesionados, fueron trasladados a nosocomio de la localidad para su atención, pero en caso de la joven, debido a que portaba casco, no sufrió lesiones graves en la cabeza.

Tránsito municipal arribó al lugar de los hechos, pero los lesionados ya habían sido canalizados para su atención, por lo que procedió a retirar la motocicleta que se encontraba aún sobre el pavimento, pudiendo provocar otro accidente.

Las identidades exactas de los lesionados, no se conocen, debido a que fueron trasladados casi de inmediato, antes del arribo de los agentes de vialidad.