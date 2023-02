Compra tapa de huevo y ¡salen podridos!

DENUNCIA

Así lo reportó el ama de casa Carmen Sauceda, quien adquirió una tapa de huevo blanco en supermercado de colonia La Paz, producto que tuvo que desechar, debido a que varios de los blanquillos estaban podridos.

"¡Hay no, qué bárbaros!, ¿por qué estarán haciendo esto?, ya van varios huevos que me salen así, es huevo viejo o qué, pues ni que estuvieran tan baratos, me enoja estar cocinando y que me pase esto, ¡asco!", fustigó.

Las cosas no paran ahí, otro supermercado, este ubicado en Avenida Madero con calle Héroes de Nacozari, zona Centro, ha causado controversia por la calidad de los pasteles que oferta, los cuales contienen en su interior objetos no comestibles y que representan un riesgo, sobre todo para infantes.

Fue la consumidora Liliana Cadena, quien reportó que el pastel que adquirió en dicho establecimiento tenía un arete en su interior, el cual por fortuna no fue ingerido.

"Mire lo que le salió a mi hija en el pastel, lo compraron en un supermercado y en el pastel venía un arete, tengan cuidado, qué tal si se le va a mi hija a la panza", refirió Cadena.

En esa misma cadena de establecimientos, la semana pasada se detectó una torta con un fragmento de vidrio en su interior.

No obstante, ninguna autoridad ha iniciado revisión a los proceso de elaboración de estos productos, por lo que la lógica indica que se podría dar una escalada de este tipo de incidentes.