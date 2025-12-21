Colapso vehicular tras caer el sistema

Una falla en el sistema de cobro de la autopista Río Bravo–Reynosa provocó largas filas de vehículos y severas molestias a decenas de automovilistas la noche del viernes, evidenciando una vez más la falta de protocolos de atención y de autoridad en situaciones de contingencia.

El incidente ocurrió cuando conductores que utilizan esta autopista —ante el deterioro de la brecha 124— quedaron varados durante un prolongado lapso en la caseta de cobro, sin información clara ni alternativas para continuar su trayecto.

Al ser cuestionado el personal de la caseta sobre el motivo del retraso, la única respuesta fue que el sistema "se había caído", señalando que no existía posibilidad de agilizar el paso ni de liberar la circulación mientras se restablecía el servicio. La ausencia de un plan de contingencia provocó desesperación entre los usuarios, quienes permanecieron detenidos sin saber cuánto tiempo más tendrían que esperar.

Durante la espera, comenzaron a circular versiones entre los automovilistas sobre una posible contingencia mayor o incluso un enfrentamiento armado en la autopista, debido a que se escucharon algunos estruendos en la zona. Esta situación incrementó el nerviosismo, sobre todo ante la total ausencia de elementos de seguridad o autoridades viales que brindaran información o resguardo.