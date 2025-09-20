Lanza Salud cruzada contra el cáncer

Luego de que a nivel internacional se decretara a septiembre, como mes de la lucha contra el cáncer, unidades de salud se suman a esta cruzada.

Centros de salud, urbanos y rurales, hacen eco de este esfuerzo por detectar y atender a tiempo este padecimiento mortal.

El director del Centro de Salud de La Soledad, el mayor de la zona rural, Juan Manuel Galván Hernández, desplegó ponencias sobre la naturaleza, detección temprana y medidas para en posible evitar tumoraciones malignas.

"Como eje central, ´Septiembre Lazo Dorado´, la ONU asigna como el mes de la concientización del cáncer en la infancia y la adolescencia.

"Inspirando acción, la unidad médica de salud del poblado La Soledad ejecuta acciones de detección en niños y adolescentes con el objetivo de ubicar y brindar un seguimiento y tratamiento a tiempo al flagelo del cáncer.

"Esto con medicamentos no muy costosos es decir no se requiere de patente además de cirugías y radioterapia el tratamiento del cáncer en niños puede ser económico en todos los niveles de ingresos siempre y cuando sea diagnosticado a tiempo" enfatizó.

En torno a los tipos de tumoración más frecuentes, Galván Hernández expuso:

"Dentro de los cánceres más frecuentes, son la leucemia linfoblastica; el neuroblastoma; linfoma de Hodgkin; el osteosarcoma; el radiomiosarcoma; tumor de Willms; el retinoblastoma; el meduloblastoma y astrocitoma.

"La sintomatologia es: fiebre sin causa; moretones sin causa aparente; sangrado por nariz o de encías al cepillarse los dientes; dolor de huesos y articulaciones.

"Igualmente puntos rojos o morados en piel y vomitos.

Reforzaremos con capacitaciones a nivel escolar y medio-superior.

"Sobre este padecimiento de igual manera se entregaran trípticos y exhortamos a los responsables de niños a que lleven a su hijo o hija a nuestra unidad de salud para la aplicación de cédula de detección y una valoración médica oportuna, de esta manera damos cumplimiento a las indicaciones del jefe de Jurisdicción Sanitaria X, doctor Ricardo Adame Garza y la coordinadora de PASIA doctora Ivonne Gómez Gutiérrez", asentó.



