Exhiben a ladrones

Establecimiento de servicio de internet comercial y residencial, así como de venta de tecnología, dejó en evidencia a ladrones que vienen operando en la zona Centro, especializados en saquear establecimientos.

Cámaras de circuito cerrado del local atracado, captaron a los dos ladrones furtivos, quienes fueron "balconeados", pues el metraje exhibe sus rostros al completo.

El vídeo de seguridad fue revelado este inicio de 2026, pero el atraco fue ejecutado a finales del año pasado, cuando la tranquilidad de la madrugada del sábado 27 de diciembre se vio interrumpida tras registrarse un robo más, ahora en las instalaciones de MCI, empresa proveedora de servicios de Internet.

De acuerdo con la información disponible, cámaras de seguridad captaron a dos presuntos responsables distintos, cuyas imágenes ya circulan con el objetivo de lograr su identificación.

Las grabaciones muestran cómo, aprovechando la oscuridad y el silencio de la noche, los sujetos habrían perpetrado el ilícito sin importar las consecuencias.

Ante estos hechos, MCI hizo un llamado urgente a la ciudadanía para ayudar a localizar a los involucrados:

"Si alguien reconoce a alguna de estas personas o cuenta con información que pueda ayudar, se agradece compartirla únicamente por mensaje privado a esta página."

La empresa confirmó que ya existe una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, por lo que el caso se encuentra en manos de la ley. Sin embargo, la colaboración ciudadana podría ser clave para que este acto no quede impune.



