Reparten masa para los tamales

Con el fin de semana, arrancó programa de apoyo alimentario, contribuyendo con las fiestas decembrinas para las familias, con la dispersión de 4 mil kilos de masa para los tamales, recordando que "Sin maíz no hay futuro, justicia para el Campo Mexicano". El programa fue dado a conocer a los diferentes medios de comunicación de voz de José Luis Villaseñor Sánchez, agricultor y empresario, al que se suman otros más como Jesús y Zacarías Melhem Kuri, José Luis Barroso, y muchos más.

¿Cómo se implementa el programa de apoyo alimentario?

"Vamos a repartir en este fin de año más de 4 mil kilos de masa para los tamales para igual número de hogares de la localidad, hay gente muy necesitada, y nuestro propósito justamente es llegar a todas esas personas". Se suman también empresarios del ramo de la masa y la tortilla en la ciudad, quienes, con entusiasmo y dinamismo, apoyan el programa para las familias riobravenses.

Detalles sobre la distribución de masa para tamales

"Queremos también hacer conciencia de lo que se está perdiendo, es un producto que a diario lo vemos en nuestras mesas con la tortilla o la masa, que no se le está dando la importancia ni el respaldo necesario para que se siga produciendo en nuestras tierras tamaulipecas."