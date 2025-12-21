Reparten masa para los tamales

Reparten masa para los tamalesImpacto en la comunidad riobravense por el programa alimentario
Con el fin de semana, arrancó programa de apoyo alimentario, contribuyendo con las fiestas decembrinas para las familias, con la dispersión de 4 mil kilos de masa para los tamales, recordando que "Sin maíz no hay futuro, justicia para el Campo Mexicano". El programa fue dado a conocer a los diferentes medios de comunicación de voz de José Luis Villaseñor Sánchez, agricultor y empresario, al que se suman otros más como Jesús y Zacarías Melhem Kuri, José Luis Barroso, y muchos más.
¿Cómo se implementa el programa de apoyo alimentario?
"Vamos a repartir en este fin de año más de 4 mil kilos de masa para los tamales para igual número de hogares de la localidad, hay gente muy necesitada, y nuestro propósito justamente es llegar a todas esas personas". Se suman también empresarios del ramo de la masa y la tortilla en la ciudad, quienes, con entusiasmo y dinamismo, apoyan el programa para las familias riobravenses.
Detalles sobre la distribución de masa para tamales
"Queremos también hacer conciencia de lo que se está perdiendo, es un producto que a diario lo vemos en nuestras mesas con la tortilla o la masa, que no se le está dando la importancia ni el respaldo necesario para que se siga produciendo en nuestras tierras tamaulipecas."