Convocan a Juguetón de Educación Especial

Evento de recaudación de juguetes organizado por la Supervisión de Educación Especial, con el fin de llevar alegría a niños con capacidades diferentes.

Así lo dio a conocer la maestra Silvia Compeán, supervisora de Educación Especial en Río Bravo, quien convocó a la comunidad a participar en el Juguetón 2025.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el evento?

El arranque de ese evento se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, en la explanada de la Presidencia Municipal, en horario en que labora dicha dependencia.

Explicó la supervisora que se tiene como objetivo recolectar juguetes en esta ocasión solamente nuevos, ya que en ocasiones anteriores les han donado algunos muy dañados. "No importa si son muy económicos, solamente pedimos que sean nuevos para regalar una sonrisa y que ningún niño especial se quede sin recibir un juguete".

¿Cuál es la meta de la recaudación?