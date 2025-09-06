Llevan altruista alimento para los perros rescatados

Jóvenes que buscan hacer la diferencia en su generación, se solidarizan con perritos que fueron rescatados de las calles, abandono o maltrato.

El Hogar de Rescate Amor Sin Raza recibió la visita de estos muchachos solidarios con el Mejor Amigo del Hombre.

"En Río Bravo, ser humano es hacerse con nuestras acciones.

Hoy, la Red Juvenil Río Bravo demostró que la empatía transforma realidades: croquetas, casitas y, sobre todo, amor para quienes no tienen voz", fue el mensaje de el líder de estos jóvenes.