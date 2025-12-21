Terminan fiesta estrellados en poste en Río Bravo

Jóvenes que paseaban a exceso de velocidad, tras una noche de parranda, terminaron estrellados contra un poste de telefonía en brecha 112, la madrugada de este domingo.

El hecho se registró en el tramo comprendido entre avenida San Pedro y dren Río Bravo, cuando el conductor o conductora de un auto Chevrolet Malibú, que conducía a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, salió del camino.

Como resultado, el coche se estrelló contra un poste de madera, el cual fue arrancado de tajo, quedando la unidad varada y con la parte frontal destruida, por lo que los ocupantes, no pudieron seguir su camino.

La unidad fue abandonada por sus ocupantes, tras el accidente que fue reportado pocos minutos antes de las 5:00 horas, acudiendo autoridades de Tránsito local, para tomar conocimiento de los hechos.

Por fortuna el percance no dejó a terceras personas lesionadas, pero se desconoce el estado de los ocupantes, quienes sin duda resintieron las consecuencias de la fuerte colisión.

El Malibú fue remitido al corralón oficial, en donde quedó confinado hasta que el responsable aparezca y así conocer su identidad, para que responda por daños en propiedad de la telefónica y por las infracciones generadas.