Chocan ebrias, lesionan, huyen y son grabadas

Par de jovencitas que conducían en estado de ebriedad, protagonizaron choque donde resultó lesionado un joven.

Por si fuera poco, las infractoras huyen dejando una persona lesionada y daños materiales.

Estos hechos se registraron poco antes de las 10:00 horas en calle Matamoros, casi esquina con calle Niños Héroes, colonia Cuauhtémoc.

Las unidades participantes son un auto Chevrolet Malibú, color verde seco, con placas de Tamaulipas y una camioneta Chevrolet S10, color rojo sin placas.

Las infractoras viajaban de norte a sur por calle Matamoros a bordo del Malibú, mientras que el afectado se desplazaba de sur a norte tirando un remolque.

Fue a la altura de la calle Niños Héroes, que la conductora del Malibú, a exceso de velocidad, invadió carril contrario y se impactó contra el remolque.

Cómo consecuencia, un joven que viajaba en la caja de la camioneta, resultó lesionado, siendo atendido por Cruz Roja.

No obstante, cuando Tránsito local arribó al sitio, las ocupantes del Malibú, escaparon a bordo de un coche Dodge, color blanco con placas de Tamaulipas.

La unidad de las infractoras fue asegurada y remitida a los patios de vialidad en garantía de curaciones, daños y multas.