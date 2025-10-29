Joven afectada en incendio en Río Bravo será atendida en Ciudad Victoria

Jovencita que fue trasladada de urgencia al Hospital General de Reynosa, tras sufrir graves quemaduras en incendio de su vivienda, fue identificada y se reveló que su estado empeoró.

Desafortunadamente, en el nosocomio de la vecina ciudad, no se cuenta con el equipo ni especialistas para atender su caso, por lo que fue trasladada a la capital del estado.

Se trata de la señorita Esmeralda Montoya Rico, quien dormía cerca de la media noche del lunes en su domicilio en la colonia Paraíso, cuando sobrevino un incendio que envolvió su cama, logrando alcanzarla.

"Está en Reynosa, pero si Dios quiere, la trasladan a Victoria a una clínica especial; tiene quemaduras de segundo y tercer grado”, precisó Laura "N", amiga de la víctima, sobre la situación que enfrenta la joven.

"Ya estamos haciendo actividades para apoyar a su mamá en los gastos y en el trabajo de su mami también la están apoyando", indicó, a la vez que hacía un llamado a apoyar esta causa, pues Esmeralda es una muchacha con muchas ganas de superarse y ha sido una joven ejemplar.

En lo que va de este 2025 que está finalizando, este es el incidente más grave que se da en un incendio de vivienda, en virtud de que hubo dos incidentes con quemaduras mortales en el último año, pero a bordo de vehículos.



