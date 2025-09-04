Se estrella contra viga de contención

Joven universitario de la Universidad México Americana del Norte (UMAN), sobrevivió a brutal percance la mañana de este miércoles.

El accidente tuvo lugar en la autopista Matamoros-Reynosa con brecha 112, involucrando una camioneta Nissan Rogue, color rojo con placas de Tamaulipas.

Fue a las 10:45 horas que se reportó a Cruz Roja y Protección Civil que, en el kilómetro 62, se había suscitado un fuerte accidente.

El joven estudiante se desplazaba de poniente a oriente sobre la autopista, pero al intentar ingresar a Río Bravo, sobreviene la colisión.

La unidad implicada se fue de lleno contra la contención, quedando sobre las vigas metálicas.

Paramédicos de ambas instituciones acudieron a atender al joven universitario, quien por fortuna solo sufrió lesiones menores.

Personal de la autopista Matamoros-Reynosa también acudió a tomar conocimiento del hecho.