Electrocutado, en el olvido

Joven trabajador de la construcción, que sobrevivió a electrocución cuando laboraba como operador de retroexcavadora, ahora se encuentra a la deriva y tiene que hacer frente a los gastos, producto de un accidente de trabajo, en el cual no contaba con Seguridad Social, es decir, no estaba inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El grave incidente que casi le cuesta la vida tuvo lugar el pasado martes 14 de mayo en un paraje rural en el poblado El Empalme, en los límites de Río Bravo con Matamoros.

Cuando operaba su máquina durante su jornada, ante múltiples testigos, Jesús Antonio Mendoza quedó "pegado" a una línea de mediana tensión, pero fue debido a la fuerza de gravedad y su peso, que cayó al piso, siendo apoyado por sus compañeros.

"¿Cómo pueden decir que fui atendido por algún médico? cuando nadie me apoyó ni la empresa, ni nadie, solo Dios, no es justo que quieran limpiar su puesto como patrones diciendo que me dieron ayuda médica cuando es una gran mentira", fustigó en entrevista el joven trabajador.

"A ver si puede publicar que no me han apoyado con los gastos médicos, por favor", pidió al reportero, Jesús Antonio, a quien se le cuestionó sobre la denominación de la empresa en la que presta servicios, a lo que el joven electrocutado respondió:

"Soy particular, soy independiente yo trabajo para un ingeniero particular, el ingeniero se llama Sergio Rodríguez, me dio 800 pesos y me los descontó de el sueldo, para comprar unas pastillas nomás.

"Cuando me pasó el accidente andaba rentado para esa compañía no sé el nombre de la compañía, y soy de Río Bravo y ellos andan en El Empalme no conozco a nadie de la compañía", precisó.