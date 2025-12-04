Desaparece paciente con esquizofrenia

Joven riobravense que viajó a Matamoros, desapareció al llegar a la Central de Autobuses de ese municipio.

Esto según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) por la familia de Julio César Torres Campos.

¿Qué ocurrió con Julio César Torres Campos?

Este caso reviste notoriedad, debido a que la víctima es un paciente de esquizofrenia. Fue su hermana Adriana Reyna, quien hizo un llamado a la comunidad a brindar información sobre su posible paradero.

El joven desapareció desde el pasado día 12 de agosto y tiene una edad de 26 años. No obstante, la familia no ha tenido acceso a los posibles vídeos de vigilancia de la terminal camionera para tener detalles de lo que pasó al joven paciente.

Detalles sobre la desaparición en Matamoros

La desaparición de Julio César ha generado preocupación en la comunidad riobravense, que se une a la búsqueda de información que ayude a localizarlo. La familia ha expresado su angustia y la necesidad de respuestas sobre el paradero del joven.

Acciones de la familia y autoridades

La familia ha presentado la denuncia correspondiente y espera que las autoridades actúen con rapidez para esclarecer la situación. La falta de acceso a las grabaciones de la terminal es un obstáculo que complica la investigación.