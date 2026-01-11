Aclara joven texano no provocó choque

Joven que viajaba como acompañante en camioneta que se vio involucrada en accidente vial el pasado domingo 4 de enero, pidió a este medio se aclare el hecho, pues él nunca cometió infracción alguna, pues no iba manejando.

Luego de que a inicios de esta semana, en publicaciones realizadas en medios impresos y digitales, así como en la edición digital del 6 de enero de este matutino, en donde se le calificó como "ebrio conductor residente del vecino país", el oriundo del valle de Texas acudió a este reportero para esclarecer la situación en que se vio involucrado involuntariamente.