Consterna muerte de Isabella, joven jugadora en fútbol femenil

Profunda tristeza ha causado la noticia del fallecimiento de Isabella Estrada, una joven destacada en el fútbol femenil de la comunidad, quien lamentablemente perdió la vida, dejando un gran vacío entre familiares, amigos y compañeros deportistas.

Isabella, conocida por su alegría, su fuerza y su inquebrantable pasión por el deporte, deja en la tierra lo más valioso: una pequeña bebé, a quien llenaba de amor y ternura.

La tragedia se cernió sobre ella y su familia, cuando aún estaba en etapa de gestación de su bebé, pues contrajo cáncer, fatal padecimiento que solo le permitió dar a luz a su niña y cobró la vida de la madre poco después.

Este martes 7 de octubre, se confirmó su partida, la cual ha conmovido profundamente a quienes la conocieron, pues además de ser una gran deportista, fue una joven ejemplar, siempre dispuesta a luchar por sus sueños.

A través de redes sociales, amigos, entrenadores y compañeras de equipo han expresado mensajes de despedida y dolor.

“Has dejado de sufrir y Diosito te llamó, mil batallas enfrentaste y eres un enorme ejemplo”, se lee en uno de los múltiples mensajes que hoy inundan el corazón de quienes compartieron momentos con ella”.

Su nombre y su espíritu permanecerán vivos en cada cancha, en cada balón y en cada sonrisa que dejó a su paso.